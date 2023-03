Torna agibile istituto tecnico di Chiavari evacuato ieri

E' tornato agibile oggi l'istituto tecnico professionale di Chiavari (Genova), evacuato ieri dai vigili del fuoco dopo che decine di studenti hanno avvertito forti irritazioni agli occhi e alle vie respiratorie e una giovane è stata medicata in ospedale. Dopo gli accertamenti del reparto Nbcr dei Vigili del Fuoco, che non hanno rilevato la presenza di sostanze pericolose all'interno dell'istituto tecnico professionale di via Castagnola, il sindaco Messuti ha richiesto un secondo sopralluogo tecnico per verificare nuovamente, a distanza di diverse ore dall'episodio, l'assenza di agenti chimici nei locali della scuola. Sul posto ieri sera, insieme al primo cittadino anche Antonio Segalerba, presidente del consiglio comunale e vicesindaco metropolitano, la preside dell'istituto, Polizia locale e Polizia di Stato, Protezione Civile, tecnici comunali e di Città Metropolitana.

"Anche le misurazioni effettuate questa volta escludono la presenza di monossido di carbonio e gas infiammabili. Quindi gli studenti potranno rientrare a scuola e riprendere le lezioni" spiega il sindaco Federico Messuti in una nota.

Ieri, i vigili del fuoco avevano già escluso che a causare i problemi agli studenti fosse stata una fuga di gas ed aveva ipotizzato che all'origine ci fosse un accumulo di vapori di vernici dovute a lavorazioni svolte nei giorni scorsi. (ANSA).