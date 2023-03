Shoah, studenti liguri in luoghi simbolo Polonia

(ANSA) - GENOVA, 02 MAR - Una delegazione di studenti liguri ha visitato i luoghi simbolo della Shoah in Polonia grazie al concorso annuale organizzato dal Consiglio regionale della Liguria per il 'Giorno della Memoria', ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio per commemorare le vittime dell'Olocausto.

La visita dei 38 studenti delle scuole vincitrici della XIV e XV edizione del concorso '27 Gennaio - Giorno della Memoria' si è conclusa ieri a Varsavia nel museo 'Powstania Warszawskiego' dedicato all'insurrezione della città contro l'occupazione tedesca.

Presenti il vicepresidente del Consiglio regionale Armando Sanna, i consiglieri regionali Giovanni Boitano, Alessandro Bozzano, Mabel Riolfo e Veronica Russo, il rabbino capo della comunità ebraica di Genova Giuseppe Momigliano e i rappresentanti dell'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (Aned) Filippo Biolè, Simone Regoli e Dario Ciorra. "E' un onore accompagnare i ragazzi in questi luoghi - commenta Sanna -. Abbiamo il dovere e la responsabilità di educare le nuove generazioni alla memoria". (ANSA).