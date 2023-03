Rinata sala comunale per matrimoni in Corso Torino a Genova

(ANSA) - GENOVA, 02 MAR - La ricoloritura della sala, sostituzione della pavimentazione in legno, delle tende, della tappezzeria delle poltrone, oltre a una ricollocazione dei mobili. Rinasce così sala comunale dedicata alla celebrazione di matrimoni e unioni con rito civile di Corso Torino a Genova, una delle location preferite dai genovesi, che è stata scelta nel 2022 da 2022 da 649 coppie su un totale di 967 unioni registrate in tutto il comune.

"La scelta rientra nel progetto di un completo restyling di Corso Torino - spiega l'assessore ai servici Civici Marta Brusoni - che tutti i genovesi identificano con il comune. Per questo motivo abbiamo deciso di rendere più accogliente e bella la sala. Abbiamo un grande numero di unioni già in programma in questa sede, prenotazioni sono esaurite fino a luglio, e solo oggi una decina di coppie hanno scelto di unirsi nella nuova location".

Per il primo semestre del 2023, infatti, si registra già una netta crescita con 440 unioni, celebrate e in prenotazione da gennaio a giugno 2023, su 600 richieste totali distribuite tra i luoghi riconosciuti dall'amministrazione Comunale. Il salone di Corso Torino 11 è disponibile su prenotazione il giovedì mattina e pomeriggio, il secondo e quarto sabato mattina del mese.

