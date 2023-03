Per l'8 Marzo Regione Liguria celebra donne 'pioniere'

(ANSA) - GENOVA, 02 MAR - Una mostra diffusa sulle donne 'pioniere' con protagoniste le immagini dell'archivio fotografico Francesco Leoni e uno 'speakers' corner' in pieno stile Hyde Park per offrire un palco di grande visibilità a donne, liguri e non, impegnate nei settori più svariati, dalla ricerca scientifica al giornalismo, dall'arte al teatro, dallo sport fino al sociale. Saranno gli ingredienti di 'Pioniere', l'iniziativa organizzata dalla Regione Liguria in occasione della Giornata internazionale della Donna 2023 per celebrare e dare voce a tutte le donne, di ieri e di oggi, che si sono distinte nei loro campi.

Alla vigilia dell'8 marzo dalle 22.30 nella Sala Trasparenza di piazza De Ferrari, si svolgerà una serata per la presentazione del progetto e l'inaugurazione della mostra: gli interventi saranno accompagnati dalla voce della cantautrice genovese Maria Pierantoni Giua. Allo scoccare del nuovo giorno un brindisi a cura della Camera di Commercio di Genova per svelare al pubblico la mostra diffusa 'Pioniere', visitabile fino al 19 marzo 2023.

Tratta dall'archivio fotografico 'Francesco Leoni', realtà custodita e fruibile al Galata Museo del Mare, l'esposizione ritrae 40 donne 'pioniere', protagoniste dell'emancipazione femminile e dei profondi cambiamenti vissuti dalla società italiana negli ultimi decenni. Le foto saranno esposte non solo a Genova attraverso l'installazione di 10 totem alti tre metri, posizionati intorno alla fontana di Piazza De Ferrari ma anche a Savona, Spezia e Imperia davanti alla sede di ciascun Comune. Lo 'speakers' corner' sarà invece l'evento dell'8 marzo: dalle 10 alle 20 la Sala della Trasparenza di Regione Liguria si trasformerà in un luogo di dibattito e confronto per dare spazio alle testimonianze delle 'pioniere' di oggi.

Ogni oratrice avrà a disposizione 10 minuti per raccontare la propria storia e le esperienze che l'ha ispirata. Tra queste, anche la giovane Sofia Sacchitelli, 23 anni, studentessa di Medicina, affetta da un raro tumore cardiaco molto aggressivo e impegnata a raccogliere fondi per la ricerca attraverso la fondazione che porta il suo nome. (ANSA).