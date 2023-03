La Spezia primo porto a dotarsi eco-barca full electric

(ANSA) - LA SPEZIA, 02 MAR - E' arrivata ieri alla Spezia la nuova imbarcazione con alimentazione Full Electric, che verrà adibita al servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti dalle navi stazionanti nel Porto della Spezia svolto da Sepor su concessione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, impegnata nella transizione energetica e decarbonizzazione in linea con il programma europeo Next Generation EU. Quello della Spezia è il primo porto italiano ad adottare un'imbarcazione alimentata ad elettricità per lo svolgimento di questo tipo di attività. (ANSA).