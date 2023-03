Fiocco rosa al Saint Charles, prima nascita dopo vent'anni

(ANSA) - BORDIGHERA, 02 MAR - All'ospedale Saint Charles di Bordighera è avvenuto il primo parto, a distanza di vent'anni dalla chiusura del reparto di ostetricia e ginecologia. La piccola Nicole, infatti, ha avuto fretta di nascere, non riuscendo ad attendere l'arrivo a Imperia.

La mamma Alyssa ha iniziato ad avvertire le doglie, all'alba e il papà Enrico ha chiamato un'ambulanza da Vallecrosia per il trasporto all'Ospedale di Imperia. Tuttavia Nicole non ha resistito e gli operatori si sono fermati poco dopo, al punto di primo intervento dell'ospedale di Bordighera. Mamma e bambina stanno bene e si trovano ora presso il reparto di ostetricia e ginecologia di Imperia.

"Il lieto evento di stamattina - afferma Luca Filippo Maria Stucchi, dg di Asl1 - è la dimostrazione che la rete dell'emergenza funziona, soprattutto in questi casi dove la tempestività la fa da padrona. La nascita presso l'ospedale di Bordighera ha avuto piena assistenza medica e infermieristica e ai neo genitori faccio i miei auguri". (ANSA).