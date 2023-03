EdiliziAcrobatica acquista 51% società di Emirati

(ANSA) - GENOVA, 02 MAR - EdiliziAcrobatica vola negli Emirati Arabi. La società genovese specializzata in lavoro di ristrutturazione di esterni su corda infatti ha sottoscritto un contratto vincolante per l'acquisizione del 51% del capitale sociale di Enigma Capital Investments LLC, gruppo di Dubai, attivo in tutto il Medio Oriente nel settore edile, per una cifra di 7,2 milioni di euro.

Riccardo Iovino, CEO e Founder di EDAC, ha spiegato: "Abbiamo lavorato a lungo per perfezionare l'accordo con Enigma Capital e lo abbiamo fatto partendo dall'osservazione del mercato del nostro settore di riferimento, i lavori di edilizia e manutenzione in sospensione, negli Emirati Arabi. Un mercato caratterizzato da una percentuale impressionante di palazzi sui quali i nostri interventi riusciranno a fare un'enorme differenza, sia in termini di costi, che di rapidità di esecuzione, che di sicurezza. Il nostro modello di business, che si è rivelato vincente non solo in Italia, ma anche in Francia, Spagna, Principato di Monaco, farà da domani quindi la differenza anche in tutto il Middle East dove il Gruppo si consoliderà anche in un altro importante continente oltre a quello europeo".

"Siamo certi che si tratti di un nuovo inizio, una prima bandierina Acrobatica che sarà il preludio di molte altre bandierine che pianteremo nel mondo. Non abbiamo mai nascosto il nostro obiettivo principale, quello che rappresenta la missione che abbiamo da 29 anni: rivoluzionare il modo di fare edilizia nel mondo, e questa è solo una nuova, importante tappa del nostro percorso", conclude Iovino. (ANSA).