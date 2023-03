A Imperia è iniziata demolizione ciminiera ex Ferriere

(ANSA) - IMPERIA, 02 MAR - Sono partire stamani le operazioni di demolizione di una delle tre ciminiere delle ex Ferriere, quella centrale, ridotta in condizioni più critiche, simbolo del passato industriale di Imperia. Il primo colpo di "pinza" è stato dato verso le 8. L'abbattimento avrebbe dovuto iniziare, lo scorso 28 febbraio, ma è stato sospeso per via del vento. La ciminiera è alta 76 metri ed è piena di crepe. La demolizione avviene tramite una grossa pinza meccanica sollevata con un'autogru che serve per schiacciare piccole porzioni della torre, che vengono poi fatte cadere in sicurezza.

Le ciminiere sono il simbolo di una epoca industriale finita.

C'è stata polemica in passato sull'abbattimento da parte di comitati di cittadini che chiedevano di mantenerla in piedi.

Nell'area potrebbero sorgere una zona commerciale con attività di ristorazione. (ANSA).