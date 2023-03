Vento forte in A10, autostrada chiusa a telonati e furgoni

(ANSA) - GENOVA, 01 MAR - A causa del vento forte stamani lungo l'autostrada A10 Genova-Savona è stato disposto il divieto di transito a telonati, furgonati e caravan nel tratto compreso tra l'allacciamento con l'A26 a Genova Voltri e Varazze in entrambe le direzioni. Arpal segnala che in quella zona le raffiche di vento hanno toccato i 98 chilometri all'ora.

I venti settentrionali soffiano con raffiche di burrasca o burrasca forte sui rilievi: al Lago di Giacopiane hanno toccato i 141 km/h, al Porto Antico di Genova i 91. La ventilazione sarà in graduale attenuazione nella seconda parte della giornata di oggi.

Per quanto riguarda la neve si prevedono deboli nevicate sui versanti padani di Ponente, con quota neve intorno a 5-600 metri (possibili accumuli di qualche centimetro nella tratta della A6 al confine con il Piemonte), e su quelli di Levante con quota neve intorno 6-700 metri. Il mare è molto mosso. E a proposito di temperature, la minima della notte, -5.5 si è registrata a Pratomollo (Borzonasca, Genova) mentre, nei capoluoghi di provincia, si sono registri 6.6 a Savona e Genova, 8.1 a La Spezia, 10.2 a Imperia. (ANSA).