Vento di burrasca forte, Arpal emette avviso

(ANSA) - GENOVA, 28 FEB - Terminerà alle 13 come previsto l'allerta neve. Intanto Arpal ha emesso un avviso meteorologico per vento di burrasca forte che interesserà tutta la Liguria oggi e domani.

Su tutta la regione soffiano venti settentrionali forti con raffiche di burrasca o burrasca forte che accentueranno il disagio da freddo nelle zone interne. Per oggi le previsioni parlano di deboli precipitazioni sparse, possibili deboli spolverate nevose nelle zone interne a quote collinari.

Nell'entroterra di Savona fino a metà giornata deboli precipitazioni nevose residue. Venti settentrionali fino a burrasca forte con raffiche superiori ai 100 km/h su tutte le zone. Locale disagio per freddo nelle ore serali e notturne.

Possibili deboli precipitazioni residue nelle prime ore della notte, anche nevose nelle zone interne. Venti settentrionali fino a forti sulla costa Imperiese fino a quella genovese e sull'entroterra di Savona. (ANSA).