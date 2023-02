Precari asili, proroga fino al 30 marzo e no privatizzazioni

(ANSA) - GENOVA, 28 FEB - Proroga dei contratti a tempo determinato negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia comunali fino al 30 giugno 2023, otto nuove assunzioni a tempo indeterminato in più rispetto a quanto già previsto, e un impegno a non privatizzare il servizio.

Sono le rassicurazioni che il sindaco Marco Bucci ha dato ai sindacati della funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil nel pomeriggio - dopo lo scioglimento della seduta del consiglio comunale per via delle accese proteste - durante un incontro chiarificatore.

Il contenuto dell'accordo, che anticipa un tavolo di confronto tra amministrazione e sindacati previsto nei prossimi giorni, è stato rivelato da una delegata sindacale alle decine di maestre e collaboratrici scolastiche precarie che hanno atteso, nell'atrio di palazzo Tursi, le risposte non arrivate né durante il consiglio comunale né nei giorni scorsi in altre sedi istituzionali.

Da chiarire in quale modo si troveranno le coperture finanziarie visto che parte dei precari dei servizi educativi della fascia 0-6 anni fino a oggi erano retribuiti con fondi Covid e in parte con altri fondi sul personale a cui il Comune, in base a determinate norme, non può più attingere.

A rischio ci sono circa 50 posti di lavoro. Il contratto di queste figure, che garantiscono l'erogazione del servizio, era in scadenza questo venerdì 3 marzo. (ANSA).