Precari asili, progressisti attaccano Bucci e centrodestra

(ANSA) - GENOVA, 28 FEB - La minoranza in consiglio comunale rispedisce al mittente le accuse della maggioranza al termine dell'acceso pomeriggio a palazzo Tursi con le proteste dei precari di asili nido e scuole materne. I progressisti in una nota hanno attaccato il centrodestra e il sindaco di "incapacità politica e gestionale" e in più hanno chiesto le dimissioni del presidente del consiglio Carmelo Cassibba accusandolo di "una conduzione dei lavori prima di rispetto del normale dialogo consiliare" e quindi un intervento del prefetto per "ristabilire la correttezza del lavoro e il rispetto dei ruoli".

Secondo i gruppi di Pd, Genova Civica, lista Rossoverde e Movimento 5 Stelle il comunicato stampa diramato dal centrodestra è "ignobile - si legge nella nota congiunta - di fronte alla protesta di insegnanti dei nidi e delle scuole materne comunali, in attesa di una risposta definitiva rispetto ai loro contratti in scadenza tra pochissimi giorni, i gruppi della minoranza progressista hanno chiesto, dopo aver discusso del problema posto dalle cittadine e dai cittadini, che venissero ascoltate le rappresentanze delle insegnanti e i sindacati" ma di fronte al diniego "i gruppi di minoranza hanno scelto di non partecipare perché non erano stati convocati anche i lavoratori".

La minoranza sottolinea: "Mentre decine e decine di persone, in aula e all'esterno, chiedevano di poter avere le risposte tanto attese, si è arrivati al doppio paradosso: la polizia locale che bloccava l'entrata a Palazzo Tursi, la casa di tutti i genovesi, e la Digos chiamata a valutare eventuali problemi di sicurezza per ordinare uno sgombero delle persone presenti".

"Dopo due ore e mezzo di blocco - concludono - con una mediazione che ha visto impegnate le diverse sigle sindacali presenti perché le delegazioni venissero ascoltate dopo aver liberato l'esterno della aula rossa, il presidente Cassibba, riaprendo la seduta, ha dichiarato l'impossibilità di proseguire, chiudendo il consiglio comunale". (ANSA).