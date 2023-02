Piantedosi contestato da Lista Sansa per tragedia migranti

(ANSA) - GENOVA, 28 FEB - 'Io mi vergogno' è la scritta sui cartelli srotolati fuori dall'aula del Consiglio regionale della Liguria dai consiglieri della Lista Sansa per stigmatizzare le dichiarazioni del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sul naufragio di migranti in Calabria.

"Il ministro italiano Piantedosi ha firmato una legge che rende più difficili i salvataggi di immigrati in mare. Di fronte alla morte di decine di persone, il ministro ha dato la colpa alle madri dei bambini annegati - afferma il capogruppo Ferruccio Sansa -. Proviamo vergogna per il nostro Governo. Noi italiani non siamo così. Chiediamo scusa al mondo per questa vergogna". (ANSA).