Lanciano hashish in carcere e fanno scoprire scorta nascosta

(ANSA) - GENOVA, 28 FEB - Il 'lancio' oltre le mura del carcere di Marassi di un pacchettino contente alcuni grammi di hashish ha consentito alla Polizia penitenziaria di scoprire altri 50 grammi dello stesso stupefacente nascosto sotto il pavimento della palestra riservata ai detenuti.

"Occorre migliorare il sistema di videosorveglianza e Installare reti ancor più alte - sottolinea Fabio Pagani, segretario regionale della Uil Pa -. In una condizione di sovraffollamento come quella di Marassi, dove si contano 690 detenuti a fronte di una capienza regolamentare prevista di 500, se non vi sono sistemi di sicurezza adeguati potrebbero determinarsi situazioni ad alto rischio Al Sottosegretario Andrea Delmastro delle Vedove e al governo Meloni chiediamo cospicue e reali assunzioni straordinarie subito". (ANSA).