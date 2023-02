Filca Cisl, 'Piano Caruggi' porterà 500 nuovi posti lavoro

Un'occupazione media di circa 500 nuovi posti di lavoro, 100 edili all'anno fino al termine: sono questi i numeri previsti dalla realizzazione del Piano Caruggi di Genova a fronte di un investimento dedicato al comparto di circa 70 milioni di euro. Un dato interessante, emerso durante il convegno della Filca Cisl Liguria, intitolato 'Rigenerazione Genova', per fare il punto sul recupero inclusivo dell'edilizia popolare e la riqualificazione del costruito in situazioni periferiche complesse.

"Da sempre la Filca propone un salto di qualità dell'edilizia popolare - spiega Enzo Pelle, segretario generale Filca-Cisl nazionale - oggi ci sono gli strumenti e le risorse per assicurare abitazioni più moderne, confortevoli, sostenibili ed efficienti a milioni di famiglie che non hanno disponibilità economiche sufficienti per intervenire. Il bonus 110%, infatti, non ha riguardato i condomini periferici e le case popolari ad alta densità abitativa, le fasce di popolazione che ne avevano più bisogno. Ma gli investimenti sull'edilizia popolare, oltre a modernizzare le abitazioni delle famiglie che vivono nelle case popolari, nelle periferie, possono anche dare risposte al mondo del lavoro e delle imprese". Nuovi posti di lavoro, quindi, che permetteranno di recuperare, almeno in parte, quelli che si teme potranno essere persi con il blocco del 110%. "Noi chiediamo che inizino subito i lavori - spiega il segretario di Filca Cisl, Andrea Tafaria -. Sappiamo cosa sta succedendo col Superbonus 110% e chiediamo che ci sia un atterraggio morbido per i nostri addetti. La nostra stima sul Piano Caruggi evidenzia l'importanza dal punto di vista occupazionale degli interventi di rigenerazione urbana nel territorio genovese: sono occasioni che non possiamo perdere per dare risposte ai nostri lavoratori". (ANSA).