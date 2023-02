Edilizia popolare, 'piano B' Comune Genova per superare il 110%

(ANSA) - GENOVA, 28 FEB - Una linea di finanziamento dedicata per riuscire a ristrutturare le case di edilizia popolare superando, se necessario il meccanismo del 110%. È questo il "piano B" al quale sta lavorando il Comune di Genova per gli interventi sulle abitazioni Erp. A spiegarlo, a margine del convegno "Rigenerazione urbana" organizzato dalla Filca Cisl, il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi.

"Siamo vicini ad aver individuato una nuova linea di finanziamento dedicata all'edilizia residenziale pubblica - ha spiegato Piciocchi - che ci darà la possibilità di proseguire le lavorazioni interrotte. È ancora prematuro dare dettagli, ma parliamo di una linea di fondi europei Pon Metro, e stiamo trattando con Roma per finalizzare questi interventi. Con Arte Genova, su circa 300 milioni di euro di investimenti siamo riusciti a farne partire 150-160, adesso dobbiamo recuperare quel gap. Ma sono fiducioso che in sede di conversione del decreto venga salvata almeno la parte dell'edilizia residenziale pubblica". (ANSA).