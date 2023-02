Calcio: Spezia: allenamento aperto ai tifosi in vista del Verona

Lo Spezia apre l'allenamento del giovedì ai tifosi in vista dell'importante scontro diretto con il Verona di domenica pomeriggio. La dirigenza, in accordo con il nuovo tecnico Leonardo Semplici, ha deciso di svolgere la sessione del pomeriggio presso lo stadio Picco e di permettere ai tifosi che vorranno di assistere ai lavori di Gyasi e compagni.

Con tre punti di vantaggio sui veneti terzultimi, i bianchi affrontano una fase decisiva del campionato con la prospettiva di recuperare alcuni elementi di peso. In settimana dovrebbero tornare ad allenarsi i centrocampisti Bastoni e Zurkowski, fermi da alcune settimane, vicino al rientro anche il portiere Zoet.

Per l'esterno Holm invece la prospettiva è metà marzo.

Pienamente ristabilito Nzola, che ha bagnato il suo ritorno dal primo minuto con una doppietta decisiva nel 2-2 finale di Udine.

Il centravanti angolano sale così a 11 reti in campionato, eguagliando il proprio record della stagione 20/21 quando era Vincenzo Italiano a sedere sulla panchina.

A Spezia-Verona dovrebbe assistere dal vivo anche Robert Platek, proprietario newyorchese dei liguri in arrivo in Italia nei prossimi giorni. (ANSA).