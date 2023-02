Via libera Regione per sistemare il Sentiero degli Alpini

(ANSA) - GENOVA, 27 FEB - Via libera nel corso del comitato di indirizzo del Fondo Strategico Regionale (FSR), su proposta del vice presidente della Regione Liguria con delega al Marketing territoriale e ai Parchi Alessandro Piana, agli interventi di sistemazione del Sentiero degli Alpini nel territorio comunale di Pigna (Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri).

"Sono circa 263mila euro i fondi stanziati che rientrano nel capitolo di investimenti infrastrutturali pubblici FSR - spiega il vicepresidente Piana - per valorizzare uno dei percorsi escursionistici tra i più spettacolari in Italia che, tramite interventi di messa in sicurezza, segnaletica e manutenzione straordinaria, renderà fruibile ai più il percorso dal gruppo montuoso Toraggio - Pietravecchia. Un'opera attesa dal territorio, da quel turismo green e attento all'outdoor in costante crescita, che ha visto l'imperiese brillare non solo nella scorsa estate, ma anche in bassa stagione nei mesi di ottobre e novembre 2022, riconfermando la validità e l'efficacia degli innumerevoli interventi di ripristino e conservazione in termini di ritorno economico, di benessere psicofisico e di presidio del territorio. Un impegno che intendiamo portare avanti con costante attenzione". (ANSA).