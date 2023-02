Torna la rassegna "Il bello delle donne liguri"

(ANSA) - GENOVA, 27 FEB - Ottava edizione per "Il Bello delle Donne Liguri" in programma da sabato 4 a mercoledì 8 marzo a Villa Durazzo e Villa San Giacomo a Santa Margherita Ligure.

La rassegna organizzata e ideata dai servizi bibliotecari del Comune di Santa Margherita Ligure con l'obiettivo di promuovere la creatività femminile in tutte le sue forme, attraverso una accurata e scelta esposizione di manufatti artigianali locali, tradizionali pizzi al tombolo e incontri culturali a tema.

"Il segreto è riuscire a coniugare il saper fare con il saper stare insieme - ha commentato il sindaco Paolo Donadoni -.

Quello che conta sono i rapporti che fanno sì che questa manifestazione sia un contenitore ricco di bei contenuti.

Ringrazio tutti coloro i quali stanno facendo crescere questo evento intergenerazionale".

"Siamo giunti all'ottava edizione - ricorda Beatrice Tassara, Assessore ai Servizi Bibliotecari e alle Associazioni - insieme a Marina Marchetti, responsabile della Biblioteca Comunale, avevamo ideato questo evento omaggio alla capacità e creatività femminile, un riconoscimento di talenti e bisogni reciproci, oltre che un'occasione di riflessione e crescita. Torniamo quest'anno, dal 4 all'8 marzo, da dove eravamo partiti e dopo che il Covid ci aveva ultimamente condizionato, ma ora ce lo lasciamo alle spalle, riprendendo questo cammino di riflessione sulla femminilità". (ANSA).