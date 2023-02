Sui social per vendere stupefacente, arrestato pusher

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Usava i social network per vendere la droga. La polizia lo ha però scoperto e arrestato. Nei guai è finito un ragazzo di 19 anni, accusato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Gli agenti lo hanno scoperto dopo una segnalazione. Dalle indagini è emerso che il giovane usava le chat di Instagram e di Facebook per stabilire con i clienti le quantità di droga da vendere. Nella sua casa in piazzale Parenzo i poliziotti hanno trovato un bilancino di precisione, pellicola per il confezionamento delle dosi, oltre 170 grammi di cannabis e 640 euro. Il magistrato ha disposto gli arresti domiciliari.

