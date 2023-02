Si allaga scuola a Chiavari, 100 studenti a lezione on line

(ANSA) - GENOVA, 27 FEB - Scuola allagata e oltre cento studenti a casa. E' successo questa mattina a Chiavari alla succursale dell' Istituto Tecnico Professionale in via Castagnola. La probabile rottura di un tubo del sistema di riscaldamento avvenuta durante il fine settimana ha causato l allagamento del secondo e primo piano con il distacco di alcuni pannelli del controsoffitto. Il dirigente scolastico ha invitato gli studenti di 8 classi a tornare a casa e seguire le lezioni on line e avvisando i tecnici della Città Metropolitana per un intervento urgente. Nessun problema per il terzo e quarto piano.

