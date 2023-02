Sanremo dedica itinerario letterario a Italo Calvino

(ANSA) - SANREMO, 27 FEB - Sanremo dedica un itinerario letterario allo scrittore Italo Calvino nell'anno del primo centenario dalla nascita. Il percorso calviniano è curato dalle professoresse Laura Guglielmi e Veronica Pesce. L'itinerario attraverso i luoghi calviniani è segnato da tappe con trentotto pannelli illustrativi che invitano il visitatore a un turismo lento, per scoprire o riscoprire luoghi ricchi di testimonianze e suggestioni.

Il progetto, promosso dall'assessorato alla cultura del Comune di Sanremo, è stato realizzato grazie alla collaborazione tra i tre licei della provincia di Imperia (Aprosio di Ventimiglia, Cassini di Sanremo, Vieusseux di Imperia), l'Università degli Studi di Genova e l'Accademia di Belle Arti di Sanremo. La progettazione dell'itinerario ha visto gli studenti impegnati per quasi un anno: prima nell'approfondimento della figura dello scrittore, poi nel lavoro di mappatura dei testi e, infine, nella non facile localizzazione e nel riconoscimento dei luoghi sanremesi che, in modo talvolta palese e più spesso nascosto, compaiono nelle sue opere. L'aspetto grafico dei 38 pannelli è stato curato dall'Accademia di Belle Arti di Sanremo.

Ai pannelli, dotati di QR code per i dovuti approfondimenti, fa corredo una guida turistico-letteraria già disponibile nelle librerie: un volume illustrato dal titolo "Italo Calvino, Sanremo e dintorni: un itinerario letterario (1923-2023)", a cura di Veronica Pesce, con prefazione di Laura Guglielmi (Il Palindromo). Italo Calvino è nato a Cuba, dove suo padre (originario di Sanremo) dirigeva una stazione sperimentale di agricoltura, ma la sua famiglia ha fatto presto ritorno a Sanremo e qui il futuro scrittore ha vissuto per circa un ventennio negli anni fondamentali della sua formazione. Il percorso sarà inaugurato mercoledì primo marzo, alle 10, in piazza Borea d'Olmo. (ANSA).