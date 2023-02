Rubati 21 litri di metadone da Sert ospedale Lavagna

(ANSA) - GENOVA, 27 FEB - Ventuno litri di metadone, custoditi nella cassaforte del Sert dell' ospedale di Lavagna sono stati rubati nel fine settimana. La scoperta questa mattina da parte del personale dell' Asl 4 chiavarese che ha trovato infranto il vetro della finestra che dà sul retro dello stabile.

Oltre alla grande quantità di metadone i ladri hanno rubato anche un tablet ed un telefono cellulare. Le forze dell' ordine intervenute stanno visionando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Al vaglio anche le posizioni di alcuni pazienti in cura e verifiche sul funzionamento dell'allarme installato circa cinque anni fa dopo un analogo tentativo di effrazione. I pazienti che avrebbero dovuto ricevere la terapia in data odierna sono stati indirizzati al 2° piano della struttura stessa e, in alcuni casi, alla sede Rapallo. Il servizio riprenderà come di consueto già da domani. (ANSA).