Da Regione Liguria altri 5,5 mln per lavori su via Dell'Amore

(ANSA) - GENOVA, 27 FEB - Regione Liguria ha deliberato un ulteriore finanziamento di 5,5 milioni di euro del Fondo Strategico Regionale 2023-2025 per i lavori di messa in sicurezza finalizzati alla riapertura della Via dell'Amore, sito Unesco nel Parco delle Cinque Terre, chiuso dal 2012. Con questo nuovo impegno economico Regione Liguria diventa il primo finanziatore dell'opera con un investimento complessivo di 12 mln per una spesa totale sull'opera di 21,9 mln a cui il ministero dell'Ambiente ha contribuito per 3 mln e quello della Cultura per 6,9 mln. "La messa in sicurezza e riapertura della Via dell'Amore è sempre stato un obiettivo fondamentale per Regione Liguria - dichiara il commissario straordinario per la lotta al dissesto e governatore Giovanni Toti - Gli extracosti legati all'aumento dei prezzi delle materie prime e il cambiamento delle condizioni dei versanti rocciosi hanno reso necessaria la progettazione ed esecuzione di nuovi lavori che abbiamo deciso di coprire con un ulteriore finanziamento. Ciò ci consentirà di rispettare il cronoprogramma e arrivare, entro l'estate 2024, alla riapertura del sentiero, con la restituzione alle Cinque Terre, al Parco, a tutta la Liguria e al turismo internazionale di un gioiello tanto delicato quanto prezioso".

"Dopo il via ai lavori nel gennaio 2022 - commenta l'assessore alle Infrastrutture e difesa del suolo Giacomo Giampedrone - a coronamento di un complesso iter tecnico e amministrativo, con questo nuovo finanziamento andiamo a coprire da un lato gli extracosti legati ai rincari delle materie prime e, dall'altro, la variante progettuale necessaria per rendere più efficaci i lavori per la riapertura del sentiero. In mancanza di ulteriori risorse da parte dello Stato, dopo il co-finanziamento iniziale dei Ministeri dell'Ambiente e della Cultura per dare il via ai lavori, con lo stanziamento di questi 5,5 mln aggiuntivi ci facciamo caricodella realizzazione di un'opera fondamentale". L'ulteriore finanziamento è stato deciso per coprire gli extracosti dovuti ai rincari delle materie prime e realizzare gli interventi previsti dalla variante progettuale per l'ottimale messa in sicurezza del sentiero (ANSA).