Cospito: scritte contro Nordio su palazzo Regione Liguria

Scritte contro il ministro della Giustizia Nordio, contro la strage di Ponte Morandi e contro le miniere che una società vorrebbe aprire in Liguria in aree protette sono comparse nella notte sulle vetrate della Sala Trasparenza del Palazzo della Regione, in piazza De Ferrari a Genova.

Ignoti hanno scritto 'Nordio assassino', 'Ponte Morandi strage di Stato' e 'no miniere' sulle porte finestre della sala.

Il presidente della Regione Giovanni Toti ha stigmatizzato l'azione. "Le scritte comparse in queste ore sul palazzo della Regione Liguria e non solo dimostrano ancora una volta che il clima d'odio che sta dilagando nel nostro Paese è diventato intollerabile. Le Istituzioni devono essere unite e saper gestire con risolutezza e polso fermo i momenti di tensione. Al ministro Nordio, a cui sono indirizzate alcune delle scritte, va la nostra solidarietà. Non saranno di certo questi gesti a intimidirci, continueremo a lavorare a testa alta per combattere ogni forma di violenza e criminalità" ha scritto in una nota.

