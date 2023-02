Rapinano minore a Genova Nervi, due arresti

(ANSA) - GENOVA, 25 FEB - Un giovane minorenne è stato rapinato la scorsa notte del cellulare a Genova Nervi da due persone che sono state poi rintracciate e arrestate dai carabinieri. È successo in via Oberdan. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 25 anni e un minorenne. I militari del nucleo radiomobile sono stati chiamati dalla stessa vittima che ha descritto i due e hanno "cinturato" la zona. Uno dei due rapinatori è stato fermato in corso Europa mentre il secondo è stato rintracciato sempre a Nervi. Quest'ultimo, dopo un inseguimento, quando è stato fermato ha preso a calci e pugni i carabinieri. (ANSA).