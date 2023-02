Ponzanelli a Sarzana presenta nuova lista civica per le comunali

(ANSA) - GENOVA, 25 FEB - "Sarzana è una città piena di energie positive che sono rimaste soffocate da un solo partito per molto tempo. Invece la politica può essere una cosa nobile, proiettata al dare e non al prendere, non lo strumento di carriere personali". Lo ha detto la sindaca di Sarzana (La Spezia) Cristina Ponzanelli, presentando il simbolo della lista civica 'Cristina Ponzanelli sindaco' oggi al point elettorale di Via Mazzini.

Ponzanelli si presenterà alle prossime elezioni comunali per il secondo mandato, sostenuto anche dalla lista 'Sarzana civica' e dalla coalizione di centrodestra unita. Il simbolo presentato, "rappresenta una comunità che si mette in gioco oltre la destra e la sinistra, legata da questa corda di diversi colori che sono le differenze e che sono la nostra forza". Ponzanelli ha elencato i risultati dei primi 5 anni di amministrazione, "vogliamo portare in fondo tantissimi progetti messi in campo".

L'attuale sindaca ha presentato i primi tre candidati della lista, Clelia Devoto, Marilena Masciadri e Fausto Rossi.

Ponzanelli ha poi confermato che l'ospedale San Bartolomeo con il suo pronto soccorso "è essenziale per l'organizzazione della sanità provinciale. Ci sono criticità da risolvere, ma è curioso - rivolgendosi gli avversari politici - che chi ha rivendicato certe scelte politiche oggi si proponga come una soluzione. Il nostro territorio è destinatario anche di fondi importanti per casa di comunità e ospedale di comunità, che si aggiungono al San Bartolomeo. Un obiettivo che vogliamo centrare a breve - ha annunciato - è portare l'elisoccorso anche nell'estremo Levante ligure". (ANSA).