Maltempo, emanata allerta gialla per neve sui versanti padani

(ANSA) - GENOVA, 25 FEB - L'Arpal ha emanato un'allerta gialla per neve in Liguria per i versanti padani: a partire dalle 15 di domani domenica 26 febbraio su quelli di Ponente, zona D e dalle 18 su quelli di Levante, zona E, entrambi sino alla mezzanotte del 26 febbraio. Inoltre è stato emesso un avviso meteorologico per vento di burrasca forte settentrionale, con previsione di raffiche superiori ai 100 km/h su tutta la regione per le giornate di domenica 26 e lunedì 27 febbraio.

Come sottolinea l'Arpal "il richiamo di correnti umide provocherà precipitazioni che saranno a carattere nevoso nelle zone interne della regione dal pomeriggio di domani, domenica 26 febbraio, interessando in particolare il Ponente (interno di A) i versanti padani (D ed E dove, peraltro, transitano tracciati autostradali) e il Levante (interno di C). Spolverate saranno possibili nelle zone interne del settore centrale (zona B) mentre, a ridosso della costa, i forti venti potranno trasportare qualche fiocco in particolare sul savonese e sul Ponente della provincia di Genova. Le precipitazioni proseguiranno fino alla prima parte di lunedì 27 febbraio, con ulteriori valutazioni nella mattinata di domani". (ANSA).