Comunali: Scajola, io non centrodestra, mio partito è Imperia

"Io non sono il centrodestra. Sono stato eletto sindaco di Imperia contro il centrodestra, contro il centrosinistra, contro la sinistra e contro la destra.

E' stata una proposta di crescita della città rivolta ai cittadini. Proseguo nella stessa direzione, non ho chiesto appoggi a nessuno, ho chiesto il consenso degli imperiesi ed ho dichiarato che il mio partito è Imperia, gli imperiesi".

Lo ha dichiarato il sindaco di Imperia (e presidente della Provincia), Claudio Scajola, candidato per il secondo mandato alle amministrative del 14-15 maggio, in mattinata, ad Arzeno d'Oneglia (Cesio), a margine di un pranzo con circa duecento sostenitori del gruppo civico Polis, che lo appoggia alle elezioni. Scajola è intervenuto così, alla richiesta di un commento sull'incassato appoggio della Lega, che correrà al suo fianco senza il simbolo.

"Che poi, questi (riferito agli imperiesi, ndr) alle Politiche votino per un partito o per l'altro, non è cosa che mi riguarda. Mi interessa, se condividono un percorso di crescita accanto a me. Il dibattito che c'è sui partiti, se presentare liste, non presentare liste, non mi riguarda, riguarda altri. Io continuo a ribadire che sono aperto a tutti, contro nessuno, ma sempre senza sigle di partito". (ANSA).