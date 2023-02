Comunali: fanno pace gli Scajola a Imperia

"Le incomprensioni ci sono state sia alle comunali del 2018 che alle regionali del 2020, quando ci siamo trovati contro. Ma tutto si deve superare e si è superato, e mi fa piacere anche da un punto di vista familiare, perché non vi nascondo che oltre alla politica ci sono gli affetti". Tra il sindaco di Imperia Claudio Scajola e il nipote, Marco, assessore regionale all'Urbanistica, è pace fatta. Ed è proprio Marco ad averlo sottolineato, oggi, al pranzo di avvio della campagna elettorale dello zio Claudio, sindaco di Imperia in corsa per il secondo mandato, che ha raccolto circa duecento sostenitori in un ristorante di Arzeno d'Oneglia, nel territorio comunale di Cesio.

Cinque anni fa, Claudio e Marco a stento si salutavano, mentre oggi siedevano allo stesso tavolo. "Io sarò al tuo fianco in questa campagna elettorale - ha aggiunto - che sarà come la mia e metterò ogni giorno e ogni secondo della mia giornata, regione permettendo, al tuo fianco". (ANSA).