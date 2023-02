Calcio: Il Genoa non si ferma più, Spal battuta 3-0

Il Genoa risponde alle inseguitrici battendo 3-0 la Spal e mantiene così il secondo posto in solitaria. Regge 77' il fortino dei ferraresi che cadono poi negli ultimi 25' ben tre volte. Vantaggio di Dragusin, testa su punizione di Jagiello, quindi Gudmundsson dopo una parata di Gabriel su tiro di Strootman e nel recupero Salcedo in contropiede fissano il risultato finale.

Ma non è stato semplice per il Genoa che ha perso nel riscaldamento Coda per un problema al polpaccio, Puscas in campo al suo posto e in mattinata Frendrup, per un disturbo gastrointestinale, che si sono aggiunti ad Hefti ed Aramu fermati alla vigilia da lievi acciacchi. Gilardino ha comunque confermato il 4-3-2-1 già visto contro Palermo e Modena facendo esordire Haps dal primo minuto.

Primo tempo con poche emozioni e una Spal attenta soprattutto a non subire con il Genoa che alla fine domina sul piano del possesso palla ma concretizza poco. Nella ripresa i rossoblù schiacciano sull'acceleratore e mettono gli ospiti alle corde.

Al 32' il vantaggio che rompe gli equilibri: punizione di Jagiello a spiovere da sinistra, Dragusin salta più in alto di tutti e batte Gabriel da poco entrato per un infortunio ad Alfonso. Da quel momento, grazie anche al passaggio al 3-5-2 con Salcedo e Gudmundsson coppia offensiva, il Genoa non soffre più e anzi passa ancora due volte.

Al terzo di recupero contropiede dell'islandese che allarga per Strootman, colpo dell'olandese con Gabriel che respinge ma Gudmundsson è il più veloce e batte in gol. All'ultimo minuto ancora Gudmundsson va via in velocità servendo l'accorrente Salcedo che batte a rete con la complicità del portiere ospite.

