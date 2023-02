Brucia tetto edificio tre piani nell'Imperiese, 4 sgomberati

Due famiglie, per un totale di quattro persone, sono state sgomberate, nel pomeriggio, da una palazzina a tre piani di via Che Guevara, in frazione Diano Borganzo, a Diano San Pietro (Imperia), in seguito all'incendio del tetto, che ha reso inagibili due piani.

Per fortuna non si segnalano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Imperia, che hanno anche salvato un gatto. Stando alle prime informazioni, il rogo sarebbe divampato nella cucina di un alloggio abitato da padre, madre e figlio. Successivamente allo spegnimento delle fiamme, c'è stato un sopralluogo del funzionario dei vigili del fuoco (ANSA).