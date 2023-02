A Ventimiglia con "Borgo del Forte" investimento da 200 mln

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 25 FEB - Sarà composto da un hotel a cinque stelle, 70 camere e 60 appartamenti di alta gamma con terrazze affacciate sul porto turistico e possibilità di affido in gestione alla struttura alberghiera, il complesso residenziale e alberghiero "Borgo del Forte", curato dalla società attiva nello sviluppo di progetti immobiliari Marina Development Corporation (Mdc), nell'ambito del progetto di rigenerazione urbana del valore complessivo di circa 200 milioni, legato alla Marina di Ventimiglia.

Mdc ha presentato l'assetto finale dell'operazione immobiliare. La riqualificazione del waterfront interesserà una superficie di cinquemila metri quadrati. Il progetto, che sarà finanziato da parte del fondo Bdf, gestito da Namira sgr e di cui Mdc è advisor, comprende anche la realizzazione del ristorante La Rocca a ovest del complesso residenziale-alberghiero, i cui lavori sono partiti a ottobre 2022, e Club Italia, che trasformerà piazza Costituente in un polo ristorativo di eccellenza.

"Negli ultimi due anni è stato fatto un grande lavoro di dialogo con gli enti locali e regionali - commenta Giuseppe Noto, ceo di Mdc - volto a un continuo miglioramento del progetto, principalmente rispetto ai temi paesaggistici-ambientali e idrogeologici. Borgo del Forte contribuisce alla rigenerazione urbana di Ventimiglia a tutto campo, recuperando aree dismesse quali il waterfront e il Campasso per usi virtuosi come il turismo, lo sport e l'educazione a beneficio del territorio, dei cittadini e dell'occupazione". Grazie alla diminuzione delle volumetrie complessive rispetto al progetto originario, oltre novemila metri cubi, l'albergo di 70 camere sorgerà in uno spazio immerso nel verde. Diversi brand italiani e internazionali hanno già manifestato interesse alla gestione della struttura.

Infine nell'ex scalo ferroviario del Campasso (30mila metri quadrati), alle spalle dell'oasi alla foce del fiume Nervia, sarà realizzato Borgo del Forte Campus: un campus internazionale didattico-sportivo e per il tempo libero, con un complesso polifunzionale dedicato a cittadini e turisti. (ANSA).