Nessun coinvolgimento di Banca Ifis per acquisto Sampdoria

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - In relazione alle indiscrezioni apparse oggi su alcuni organi di stampa relative alla cessione dell'U.C. Sampdoria, fonti vicine al presidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio, fanno sapere che non c'è alcun coinvolgimento finanziario personale rispetto alle vicende societarie del club.

"Ernesto Fürstenberg Fassio conferma il pieno sostegno alla squadra attraverso la sponsorizzazione di Banca Ifis - jersey sponsor delle formazioni maschili e femminili per la stagione 2022-23 - sponsorizzazione che il presidente e la Banca intendono rinnovare anche per la stagione 23/24 a prescindere dalla classifica. Fürstenberg Fassio - si apprende - auspica che la stagione in corso possa concludersi nel migliore dei modi sia sul fronte sportivo che su quello societario". (ANSA).