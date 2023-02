In porto Spezia nuovo piano raccolta e gestione rifiuti navi

(ANSA) - GENOVA, 24 FEB - Un nuovo piano per la raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi che scalano nel porto della Spezia. A metterlo a punto è l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, con un decreto del presidente Mario Sommariva approvato nei giorni scorsi.

Il piano prevede un software gestionale ed è stato elaborato tenendo conto delle dimensioni dello scalo e della tipologia di navi che approdano nel porto ligure. È prevista, tra le altre cose, la valutazione del fabbisogno degli impianti portuali di raccolta in relazione alle esigenze delle navi. Vengono così individuate le procedure più efficienti ed economiche, con un sistema di recupero dei costi, e sistemi di consultazione per gli utenti del porto.

La raccolta differenziata viene potenziata per le diverse tipologie di rifiuto prodotte dalle navi, dalla nautica da diporto, dai battelli e dai pescherecci: ciò sarà concretizzato anche con la postazione di altre due eco-isole dedicate alla raccolta dei rifiuti speciali pericolosi prodotti dalla nautica da diporto.

Le nuove eco-isole saranno posizionate sulla banchina Revel.

Inoltre verrà implementata la raccolta dei rifiuti volontariamente raccolti in mare dai diportisti. In corso, fa sapere l'Authority, la progettazione del nuovo sistema tariffario alla base della gara pubblica per il servizio quinquennale di raccolta e gestione dei rifiuti, che verrà svolta entro maggio. (ANSA).