In casa 15 mila dosi di coca, arrestati fornitori di pusher

(ANSA) - GENOVA, 24 FEB - Avevano in casa cocaina pura utile per confezionare oltre 15 mila dosi che, secondo gli investigatori, serviva per rifornire i pusher del centro storico di Genova. La polizia ha arrestato due uomini, albanesi di 35 e 26 anni, che avevano in casa tre chili di polvere bianca purissima. La droga, tagliata, avrebbe fruttato oltre 300 mila euro.

Gli agenti della squadra mobile da alcuni giorni stavano monitorando i due, incensurati, con regolare attività lavorativa e ben inseriti nel tessuto sociale cittadino, ma con un giro di frequentazioni "sospette".

Dopo alcuni appostamenti è scattata la perquisizione nelle case dei due. In una abitazione c'erano oltre 2,5 chili di cocaina purissima confezionata in panetti, una bilancia di precisione, materiale per il confezionamento e una macchina per il sottovuoto; nell'altra sono stati trovati altri 500 grammi di cocaina, materiale da taglio e per il confezionamento. L'ipotesi degli inquirenti è che si tratti di fornitori di pusher che spacciano sia nei carruggi del centro storico, che in altre zone della città. (ANSA).