Giorno memoria: studenti liguri in visita ad Auschwitz

(ANSA) - GENOVA, 24 FEB - Una delegazione ligure di 39 studenti degli istituti di scuola media superiore che hanno vinto la XIV e XV edizione del concorso "27 gennaio Giorno della memoria", organizzato dal consiglio regionale, visiterà domenica 26 febbraio il campo di Auschwitz-Birkenau, a pochi chilometri da Cracovia, dove fra il 1942 e il 1944 trovarono la morte oltre un milione di persone. Un appuntamento che si rinnova dopo due anni di pausa forzata in seguito all'epidemia di Covid.

Il giorno successivo gli studenti si recheranno nella ex fabbrica di Oskar Schindler a Cracovia che al momento ospita un museo sulla Shoah e sull'occupazione tedesca della Polonia.

Quindi la delegazione visiterà il ghetto vecchio e il ghetto nuovo nel quartiere ebraico Kazimierz. L'ultima tappa sarà a Varsavia dove la delegazione visiterà il museo "Powstania Warszawskiego" in cui sono ricostruite l'insurrezione della città contro l'occupazione tedesca e la conseguente distruzione della città.

Ad accompagnare i 39 studenti Filippo Biolè, Dario Ciorra e Simone Rigoli dell'Aned, Giuseppe Momigliano, rabbino della comunità ebraica di Genova, il vicepresidente del consiglio regionale Armando Sanna e i consiglieri dell'assemblea legislativa Giovanni Boitano, Alessandro Bozzano, Mabel Riolfo e Veronica Russo. (ANSA).