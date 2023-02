G8:giudici Lione si esprimono il 24/3 su estradizione Vecchi

(ANSA) - PARIGI, 24 FEB - La Corte d'appello di Lione si esprimerà il 24 marzo sulla richiesta di estradizione in Italia di Vincenzo Vecchi, il militante "altermondialista" condannato nel nostro Paese per le violenze al G8 di Genova nel 2001 e residente in Francia. Il mandato d'arresto europeo è stato spiccato nel 2016 affinché Vecchi, da molti anni residente oltralpe, torni in Italia a scontare la pena di 10 anni di carcere pronunciata nei suoi confronti.

Il quarantanovenne militante dei no-global è rimasto in questi anni l'ultimo dei dieci black bloc latitanti dopo il G8 di Genova del 2001. Nel 2020 la giustizia francese rifiutò per la seconda volta di consegnarlo all'Italia perché la pena che dovrebbe scontare nelle carceri italiane riguarda un reato - "devastazione e saccheggio" - che non ha equivalenti in Francia.

Vecchi si rifugiò in Francia nel 2012 dopo la sentenza pronunciata dalla giustizia italiana per i disordini di Genova.

La disputa legale sull'estradizione è rimasta per anni incentrata sulla natura del reato che ha causato la condanna di Vecchi in Italia. (ANSA).