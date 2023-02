Corte conti: si indaga su furbetti ristori a imprese Covid

Nel 2022 sono state archiviate 1288 istruttorie pendenti, emessi 43 atti di citazione, con 66 convenuti a giudizio, e quattro archiviazioni dopo l'emissione dell'invito a dedurre, contestando danni erariali per oltre otto milioni. È il bilancio del procuratore regionale della Corte dei conti Antonio Giuseppone stilato in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. La sezione giurisdizionale ha emesso 39 sentenze di condanna per un ammontare di oltre due milioni.

Tra i casi più ricorrenti quelli dei professori universitari che hanno svolto altri lavori "camuffandoli" per consulenze scientifiche. I magistrati contabili si sono occupati anche della cattiva gestione dei fondi comunitari o regionali, con soggetti che hanno chiesto e ottenuto fondi per finalità ben precise ma li hanno usati per tutt'altro.

Una delle nuove materie affrontate riguarda i ristori alle imprese in difficoltà per la pandemia. La procura ha aperto due fascicoli nei confronti di imprenditori che hanno ricevuto i fondi usandoli in un caso per finanziare un'altra srl e nell'altra per fare aprire al figlio una attività. (ANSA).