A La Spezia le tasse più basse della Liguria

(ANSA) - LA SPEZIA, 24 FEB - "La Spezia è ancora la città con le tasse più basse della Liguria, ma bisogna fare i conti con la realtà, l'aumento dei costi energetici, la situazione internazionale, la guerra in Ucraina e l'inflazione e proprio per garantire e tutelare i più deboli e evitare procedure di predissesto chiediamo un piccolo sacrificio a chi può che equivale ad una serata in pizzeria per garantire la dignità alle fasce più deboli. Abbiamo le tasse più basse della Liguria e le confermiamo , l'aumento dello 0,2% dell'Irpef comunale ci allinea alle altre città e servirà a coprire quei costi aggiuntivi, vista la situazione internazionale, come ogni famiglia ha". Lo ha spiegato l'assessore al bilancio del comune di La Spezia Marco Frascatore.

"Abbiamo confermato le tariffe scolastiche scontate al 23% con la gratuità del buono pasto fino a 6mila euro di Isee e scontato del 25% a tutti, la Tari più bassa della Liguria come l'Imu e i canoni liberi e concordati: esempi concreti di come questa Amministrazione è stata e vuole continuare ad essere al fianco delle famiglie. Abbiamo lasciato nelle tasche degli spezzini oltre 50milioni di euro - ha aggiunto Frascatore-, ma la guerra ha portato ad un aumento dei costi del Comune di oltre 4 mln: una situazione pesantissima che si è sommata al disavanzo che ci ha lasciato la sinistra nel 2017 del quale abbiamo già ripagato 10 milioni di disavanzo con grandi sacrifici e risparmi e tagli di costi".

"La scelta dell'aumento dell'Irpef dello 0,2% per i redditi sopra i 15.000 euro - ha concluso l'assessore al bilancio - è un piccolo adeguamento fra i tanti benefici garantiti ai cittadini per mettere in sicurezza il bilancio comunale e garantire così l'alto standard dei servizi erogati, la maggior parte dei quali sono rivolti a tutela delle famiglie e delle fasce più deboli e ne siamo orgogliosi." (ANSA).