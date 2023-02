Rotary Day, a Genova presentati undici progetti per la città

(ANSA) - GENOVA, 23 FEB - Medicina digitale per la prevenzione e la cura, valorizzazione dei giovani e della cultura, sviluppo dell'agricoltura, iniziative di sostenibilità ambientale: sono alcuni dei filoni su cui sono indirizzati gli 11 progetti che altrettanti club del Rotary stanno portando avanti sul territorio genovese: sono stati presentati oggi a palazzo Tursi durante una conferenza stampa nell'ambito del Rotary Day. Il 23 febbraio ricorre infatti l'anniversario della fondazione del primo Rotary Club, avvenuta a Chicago nel 1905.

Alla presentazione, oltre al governatore del Distretto Rotary 2032 Anselmo Arlandini, il sindaco Marco Bucci: "I Rotary club genovesi - ha dichiarato - confermano la loro eccellenza con progetti di grande respiro e profonda concretezza non solo a livello locale, ma portano anche all'estero il nome della nostra città e aiutano a rafforzare l'immagine di Genova, delle sue competenze e del suo altruismo concreto e pragmatico nel mondo".

"Ringrazio i club per l'impegno in termini di progettualità e di realizzazione dei vari progetti - ha commentato Arlandini - Le reti di collaborazione costruite con i tanti attori del territorio confermano il forte legame che abbiamo con le nostre comunità e danno prestigio e continuità nel tempo a quanto proposto". Tra i progetti presentati, "Medicina digitale per la prevenzione e la cura", l'area gioca "L'isola della Felicità" a Prà, "Piazza Lavoro", per agevolare l'inserimento di alcuni giovani volenterosi nel mercato del lavoro agevolando l'incontro spesso difficile fra domanda e offerta. "I giovani e l'eccellenza", progetto complessivo intende dare voce al talento dei giovani favorendo la loro creatività in otto settori: arti figurative, digitale, poesia/letteratura/giornalismo, recitazione, ristorazione, sport, moda e musica. E poi ancora campagne per la donazione di sangue o per screening polmonari, la progettazione di una tenuta agricola, Casa di Giò, dedicata a una ragazza morta in un incidente stradale e tanto altro ancora.

