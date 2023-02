Rai, immagini backstage Sanremo sono proprietà esclusiva azienda

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Le immagini girate all'interno del teatro Ariston durante il Festival di Sanremo, "incluso il backstage, sono di pertinenza esclusiva della Rai e qualunque utilizzo commerciale ne prevede l'acquisto attraverso la controllata Rai Com". A precisarlo, in una nota, è Viale Mazzini.

"In merito a notizie apparse in questi ultimi giorni su organi di stampa, si fa presente dunque che la troupe di Banijay impegnata a seguire Chiara Ferragni per la serie The Ferragnez 2 - spiega l'azienda - è stata presente all'interno del teatro Ariston di Sanremo durante le prove della conduttrice sul palco (nei giorni 2,3 e 5 febbraio) e invece nel corso delle dirette (nei giorni 7 e 11 febbraio) è sempre stata posizionata fuori dal camerino di Chiara Ferragni senza mai sostare nel backstage del teatro. Anche le immagini girate dalla troupe di Banijay per il documentario The Ferragnez 2 troveranno pertanto valorizzazione commerciale attraverso RaiCom. Le ricostruzioni giornalistiche in questione - conclude la nota - sono state quindi prive di ogni fondamento". (ANSA).