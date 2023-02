Principio incendio sul treno Ventimiglia-Cuneo,nessun ferito

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 23 FEB - Un principio di incendio, fortunatamente senza feriti, ha interessato stamani il treno Ventimiglia-Cuneo delle 6.18. A quanto pare sarebbe stato interessato il motore. Il convoglio si è fermato alla stazione di Airole (Imperia), in val Roya. Disagi per una decina di passeggeri, alcuni diretti verso le stazioni sciistiche di Limone Piemonte. "Il capostazione ha detto che ha preso fuoco il motore, c'era una puzza fortissima di gasolio e meno male, che eravamo appena usciti dalla galleria - racconta la passeggera Elena Secco, di Ventimiglia -. Ero diretta al casting di Ciao Darwin, a Torino, avrei dovuto prendere la coincidenza a Cuneo e in vece siamo dovuti scendere di corsa. Con altri passeggeri siamo saliti su un pulmino di studenti diretti a Ventimiglia".

Nello scalo internazionale della città di confine l'odissea continua. "Devo essere per le 13 a Torino. Ho preso un treno per Genova Principe, visto che per Savona avrei avuto solo tre minuti per la coincidenza". (ANSA).