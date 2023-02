Ordinanza antismog: Bucci, oggi la firma con deroga per Euro 3

Sarà firmata nel pomeriggio di oggi, per entrare in vigore il 1 marzo, l'ordinanza antismog del Comune di Genova. Lo ha detto il sindaco Marco Bucci questa mattina a margine di una conferenza stampa spiegando che è stato anche raggiunto un accordo tra l'amministrazione, la Regione e le associazioni di categoria per la deroga di quattro mesi per l'area 1 (quella più interna) per i veicoli commerciali euro 3 diesel, largamente presenti.

"La Regione chiedeva che fossero soli tre mesi - ha spiegato Bucci - e anche Legambiente ci ha detto che non eravamo abbastanza severi ma commercianti e artigiani avevano un'esigenza di sei mesi, abbiamo trovato un accordo che permette di arrivare all'obbiettivo senza discriminazioni". Bucci ha citato l'esempio di Milano: "Il mondo va in questa direzione, stiamo portando la città su un percorso giusto" e ha auspicato la possibilità di istituire accessi limitati "a scalare" per i mezzi di ogni tipo: "Questo darebbe a tutti la possibilità, in maniera graduale, di adeguarsi alle nuove normative, sarà possibile istituire questo sistema non appena saremo pronti con la digitalizzazione del traffico cittadino". (ANSA).