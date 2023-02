Migranti: a Ventimiglia blitz interforze in edifici abbandonati

Un vasto servizio di controllo interforze sulla presenza di stranieri irregolari in città a Ventimiglia (Imperia) è stato condotto stamani, da polizia, carabinieri, e guardia di finanza, che hanno setacciato alcuni edifici abbandonati. In particolare, sono stati ispezionati la zona della stazione ferroviaria, tra piazza Cesare Battisti e via Tenda e il quartiere di Peglia.

Malgrado l'accesso alla struttura sia stato chiuso, nell'ex Tennis Club di Ventimiglia sono stati sorpresi circa venti stranieri, riusciti ugualmente a entrare attraverso una finestra al primo piano. Sedici gli irregolari che sono stati portati in commissariato per accertamenti. Il servizio è stato disposto in seno al comitato di ordine e sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Imperia. (ANSA).