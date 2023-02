In casa con 7 chili di droga, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 23 FEB - La squadra mobile di Genova ha arrestato un fornitore di droga dei pusher nel quartiere di Sampierdarena. In manette è finito un cittadino albanese di 30 anni, Dhamo Milantin, a cui gli agenti hanno trovato 100 grammi di cocaina, circa cinque chili di hashish e quasi due chili di marijuana.

Gli agenti del commissariato di Cornigliano hanno invece arrestato un pusher che spacciava dentro un self service della zona fra via Cantore e via Rela, sempre a Sampierdarena. In manette è finito un ragazzo senegalese trovato con 56 dosi di eroina. Addosso l'uomo aveva anche 190 euro. (ANSA).