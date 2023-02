Fuga gas in cantiere a Genova, evacuata vicina caserma pompieri

Una fuga di gas partita nei pressi di un cantiere per la costruzione del supermercato Esselunga di San Benigno a Genova ha causato l'evacuazione della vicina caserma dei pompieri. Un centinaio di vigili del fuoco è stata fatta allontanare dalla struttura dai colleghi per motivi di sicurezza. L'allarme è rientrato quando è stata individuata la perdita e sistemata la tubatura. La fuga sarebbe stata causata dagli operai che durante i lavori avrebbero rotto una tubatura.

Venti giorni fa, sempre nello stesso punto, era stata provocata una analoga rottura della conduttura. Nelle scorse settimane, invece, nello stesso cantiere, nella parte dove è in costruzione il parcheggio, è crollata l'impalcatura che serve per il sostegno della gettata di cemento, Tre operai erano rimasti contusi. (ANSA).