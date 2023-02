Apologia terrorismo e pedopornografia, chiesto giudizio per 3

La procura di Genova ha chiesto il giudizio immediato per i tre ragazzi accusati di fare parte di un gruppo Telegram attraverso il quale scambiavano materiale pedopornografico, incitavano all'odio razziale e facevano apologia di terrorismo.

L'indagine della Digos e della polizia postale, coordinata dai sostituti procuratori Gabriella Dotto e Federico Manotti, aveva portato all'arresto di tre ventenni: Enrico Maddaloni, Maxim Bichisecchi e Luca Leuzzi, ora ai domiciliari.

Il gruppo è accusato di far parte di un gruppo Telegram Blocco Est Europa, a cui erano iscritte un centinaio di persone.

Attraverso il canale si scambiava materiale pedopornografico e si incitava all'odio e alla discriminazione per motivi razziali, etnici e religiosi nonché di apologia di gravi crimini anche di tipo terroristico (come omicidi e stragi). I pm hanno stralciato la parte di indagine per identificare tutti i partecipanti al canale. Era stata inaugurata anche una vera e propria "campagna di addestramento" al tiro con armi ad aria compressa utilizzando come bersaglio le foto di importanti cariche dello Stato in varie zone abbandonate della città di Genova. I campi di esercitazione clandestini si trovavano in edifici abbandonati sulle alture di Borgoratti, Quezzi e a Rivarolo in un capannone abbandonato delle Ferrovie. Tra le armi sequestrate anche una pistola 'vera', una calibro 22 legalmente detenuta. Poi fucili e pistole ad aria compressa e numerose armi da taglio. (ANSA).