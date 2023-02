A fuoco chiosco di fiori in Val Bisagno a Genova

Un incendio è divampato nella notte a Genova in un chiosco di fiori in piazza Romagnosi, in Val Bisagno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo. Nonostante l'intervento dei pompieri la piccola struttura è stata completamente distrutta dalle fiamme. Indagini in corso per chiarire le cause del rogo. Non si esclude nessuna ipotesi compresa quella dolosa. (ANSA).