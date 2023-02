Fuga di gas a Manesseno, bimbi asilo fuori da scuola

(ANSA) - GENOVA, 22 FEB - Ventitrè bimbi e il personale di un asilo di Manesseno, nel comune di Sant'Olcese, sono stati allontanati dalla scuola oggi per una importante fuga di gas.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rilevato la presenza di gas infiammabile nelle intercapedini e nelle caditoie. Presente anche il personale per il rischio Nbcr, i carabinieri, la polizia locale e il 118. L'asilo è ancora chiuso perché l'impianto termico non può essere usato. (ANSA).